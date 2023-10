Asus ROG Ally, taglio di prezzo per entrambi i modelli

La console portatile è stata progettata appositamente per il sistema operativo Microsoft Windows 11 ed è in grado di riprodurre tutti i giochi disponibili per PC

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato un’offerta speciale per l’acquisto della console portatile da gioco ROG Ally, sia nella versione Z1 che Z1 Extreme. Dal 30 ottobre al 31 dicembre, ROG Ally sarà disponibile a un prezzo scontato di 100 euro. ROG Ally è stata progettata appositamente per il sistema operativo Microsoft Windows 11 ed è in grado di riprodurre tutti i giochi disponibili per PC, oltre a offrire 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuiti. ROG Ally offre ai propri utenti giochi Full HD da godersi in movimento, ed è in grado di fornire un’esperienza videoludica unica anche con i moderni titoli tripla A. La versione Z1 Extreme ha un processore a 8 core, 16 thread e 8,6 teraflop di potenza grafica, mentre la Z1, la versione entry-level, utilizza un processore AMD a 6 core e 12 thread abbinato ad un’unità di calcolo grafico RDNA 3. Asus ROG Ally con processore AMD Ryzen Z1 Extreme è disponibile sull’eshop di ASUS, Gold Store, Amazon e i maggiori retailer a un prezzo di 699€, mentre la versione con AMD Ryzen Z1 è disponibile sull’eshop di ASUS a un prezzo di 599€.