Atari 2600+, torna nei negozi la classica console anni '80

Plaion e Atari hanno annunciato Atari 2600+, una riproduzione moderna e fedele della console pionieristica apparsa per la prima volta nel 1980. Sarà disponibile in tutto il mondo il 17 novembre 2023 al prezzo di 119,99 euro. In uscita con dieci dei videogiochi più famosi della storia di Atari, tra cui Adventure e Missile Command, Atari 2600+ include il Joystick Controller CX40+, ricreato con le stesse dimensioni e lo stesso layout del Joystick originale di Atari 2600. Plaion e Atari annunciano inoltre la disponibilità del controller CX-30 Paddle con cartuccia multigioco 4-in-1 al prezzo di 34,99 euro. Il Joystick CX-40 sarà venduto anche singolarmente al prezzo di 22,99 euro. Altri titoli di lancio, tra cui le cartucce di Berzerk Enhanced Edition e Mr. Run and Jump, saranno disponibili per Atari 2600+ al prezzo di 29,99 euro. "Preservare i giochi classici è una priorità per Atari e l'uscita di Atari 2600+ renderà universalmente accessibili le centinaia di giochi Atari 2600 e 7800 usciti negli ultimi 50 anni", ha dichiarato Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari. "L'approccio di PLAION a una riproduzione di qualità dell'iconico hardware Atari li ha resi il partner perfetto per portare sul mercato Atari 2600+”.