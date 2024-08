"Attack on Titan: The Final Chapter - The Last Attack", il capitolo conclusivo al cinema - Il trailer

Il 17 agosto 2024, con una nota ufficiale, è stato annunciato il debutto nei cinema giapponesi di "Attack on Titan: The Final Chapter - The Last Attack", l'epico finale della serie animata sarà trasformato dallo Studio Mappa in un lungometraggio di 145 minuti. Il lungometraggio dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche del Giappone l'8 novembre e nelle intenzioni del regista, Yuuichirou Hayashi, la versione cinematografica esalterà l'esperienza visiva e sonora degli episodi conclusivi attraverso l'impiego di un avanzato sistema audio surround 5.1, promettendo un'immersione totale nelle scene finali che vedono protagonista Eren Jeager. "L'obiettivo di trasformare gli ultimi episodi in un film nasce dal desiderio di amplificare l'impatto emotivo e visivo delle azioni finali di Eren, sfruttando la potenza e l'immersione offerte dalle sale cinematografiche. Questa scelta creativa permette agli spettatori di vivere il cosiddetto "Boato della Terra" in una forma mai sperimentata prima." ha affermato il regista.

La colonna sonora, elemento fondamentale di questa esperienza cinematografica, è stata affidata ai Linked Horizon, il gruppo giapponese già noto per aver composto gran parte delle musiche della serie originale, una delle narrazioni anime più significative e influenti del decennio . La scelta mira a garantire la continuità emotiva e stilistica che ha caratterizzato tutta la serie.

Qui di seguito Il trailer del film: