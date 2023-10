Authos, Di Ciommo: il digitale come chiave di evoluzione

Francesco Di Ciommo, presidente e CEO di Authos Società Benefit e FDC Consulting D-ESG, è stato ospite martedì 17 ottobre a Brescia al convegno ‘La sostenibilità d’impresa: formazione e servizi professionali offerti alle PMI’. Durante l'evento, l’imprenditore ha parlato di sostenibilità, digitalizzazione, innovazione, tutti elementi che ha indicato come ingredienti necessari per l’evoluzione delle imprese moderne. L'innovazione diigitale, secondo Di Ciommo, è l'ingrediente fondamentale per restare a galla in un mercato che muta a una velocità costante. E pratiocamente sempre, la capacità di adeguarsi ed evolversi fa la differenza tra restare nel mercato o meno. “Molte aziende che non hanno fatto un percorso di innovazione digitale falliscono perché non si sono trasformate”, ha detto Di Ciommo durante il suo intervento.