Avatar: Frontiers of Pandora, la recensione

Dopo aver passato diverse ore nel mondo di Avatar: Frontiers of Pandora, è evidente quanto Ubisoft abbia intrapreso un viaggio ambizioso nel ricreare l'universo visivo e tematico del film di James Cameron in ogni dettaglio. L'esperienza si apre su un palcoscenico di foreste lussureggianti e paesaggi alieni spettacolari, che catturano immediatamente l'attenzione. La fedeltà alla visione di Cameron è inconfondibile, con una grafica impressionante che fa di Pandora un mondo vivo e pulsante, pieno di meraviglie da esplorare. Il cuore del gioco è la sua interazione con l'ambiente. La distruzione e la rigenerazione degli ecosistemi non sono solo evidenti all'occhio, ma coinvolgono il giocatore in modo significativo. Ci si sente parte di questo mondo, contribuendo attivamente alla sua salvaguardia. Il sistema di combattimento e stealth, pur essendo semplice, si rivela efficace e aggiunge una dimensione strategica alle missioni. Usare un arco o infiltrarsi di nascosto tra i nemici offre un'esperienza soddisfacente, coerente con l'ambientazione del gioco.

Tuttavia, "Frontiers of Pandora" non è privo di difetti. Il principale ostacolo è la navigazione all'interno del gioco. L'assenza di indicazioni chiare può rendere frustrante la ricerca della strada giusta, specialmente per i giocatori alle prime armi. Questo aspetto, benché ideato per incoraggiare l'esplorazione, può portare a momenti di confusione e smarrimento. Inoltre, la narrazione e i personaggi sembrano mancare di quella profondità e quel coinvolgimento che ci si aspetterebbe. Le interazioni e i dialoghi tra i Na'vi a volte risultano ripetitivi e poco stimolanti, riducendo l'immersione nella trama. Il gioco offre momenti di vero incanto, specialmente nell'esplorazione di Pandora, ed è un'esperienza di buon livello per gli appassionati di mondi open world in prima persona e per i fan dell'universo di Avatar.

Formato: PC, PS5 (versione testata), Xbox Series X|S Editore: Ubisoft Sviluppatore: Massive Entertainment Voto: 7/10