Bandai Namco, le colonne sonore gratis su YouTube

Bandai Namco Europe ha annunciato l’apertura di Bandai Namco Game Music, il canale YouTube dedicato alle proprie colonne sonore originali che include celebri licenze. I fan in Europa possono ora ascoltare gratuitamente le soundtrack dei seguenti franchise: Code Vein, Dark Souls, Elden Ring, SoulCalibur, Tales of Arise, Tekken, The Dark Pictures Anthology e Park Beyond. Il canale offre più di 1.000 brani e molti altri arriveranno in futuro, fa sapere Bandai Namco.“La musica è una componente chiave, in grado di trasformare un videogioco in un viaggio epico che vivrà nella memoria dei fan per sempre. Aprire questo canale dedicato alla musica dei nostri giochi è il nostro modo per condividere le più memorabili colonne sonore con tantissimi giocatori ed espandere le nostre IP fuori dal mondo del gaming. Abbiamo voluto che i nostri fan potessero portare queste avventure nel loro quotidiano e scoprire nuove storie”, ha dichiarato Anthony Macaré, Chief Marketing and Sales Officer di Bandai Namco Europe.