Beam Ventures lancia un fondo da 150 milioni di dollari per il gaming ad Abu Dhabi

Abu Dhabi si posiziona come un futuro polo di riferimento nel settore del gaming con l'annuncio di un significativo investimento da parte di Beam Ventures. L'azienda ha infatti lanciato un fondo da 150 milioni di dollari con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di promettenti studi di gioco. Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a consolidare la città come un centro nevralgico per l'industria videoludica a livello globale.

Un elemento centrale di questa operazione è l'integrazione di un programma acceleratore, focalizzato sulle start-up emergenti nel dinamico contesto del gaming web3 e dell'intelligenza artificiale (AI). Il programma offrirà opzioni di partecipazione sia in presenza che a distanza, ampliando così l'accessibilità a un vasto panorama di realtà innovative.

Beam Ventures si distingue per essere il primo fondo di investimento qualificato con un focus specifico sul gaming con sede ad Abu Dhabi. Pur non avendo ancora finalizzato investimenti in studi di gioco, la sua missione primaria è quella di alimentare la crescita di start-up con un elevato potenziale di impatto sull'industria del gaming e in settori affini, con particolare attenzione all'intersezione tra AI e videogiochi.

La visione di Abu Dhabi come hub strategico per il gaming è stata ribadita da Mark Borsten, Chief Strategy Officer di Beam Ventures, il quale ha sottolineato l'importanza dell'innovazione come motore trainante dell'iniziativa: “L'innovazione è sempre stata il nostro motore e la nostra Stella Polare – ecco perché siamo entusiasti di portare la nostra ricerca dell'innovazione ad Abu Dhabi, una città che ha dimostrato ripetutamente di condividere il nostro approccio."

La convinzione che Abu Dhabi si affermerà come un epicentro per l'innovazione tecnologica e ludica nei prossimi anni è condivisa dai principali attori coinvolti. Beam Ventures, da sempre orientata alla ricerca delle frontiere dell'innovazione, considera questa partnership come un'importante opportunità per raggiungere tale obiettivo.

HE Saeed Al Fazari, executive director per gli affari strategici del dipartimento di cultura e turismo di Abu Dhabi, ha evidenziato gli sforzi profusi negli ultimi anni per costruire una solida infrastruttura per il gaming nella città:“Negli ultimi tre anni, abbiamo costruito un'infrastruttura robusta per il gaming ad Abu Dhabi e l'istituzione di un fondo dedicato al gaming è un passo fondamentale per garantire che questo ecosistema continui a prosperare."