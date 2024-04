Il ritorno della bella stagione, e la forza vegetativa che essa scatena, riporta l'attenzione sui lavori da svolgere in giardino. Per quanto si possa essere affezionati ai vecchi sistemi di pulizia come i rastrelli o le scope da giardino non si può non essere affascinati dalla tecnologia e dai vantaggi che essa offre, in termini di risparmio della fatica e soprattutto in risparmio di tempo. Il soffiatore BL 100e Kit di Stiga rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e praticità nella manutenzione del giardino e si distingue per la sua capacità di combinare alte prestazioni con un impatto ambientale ridotto.

Dotato di una batteria agli ioni di Litio da 20V 4Ah sviluppata e testata da Stiga in Italia, il BL 100e Kit garantisce fino a 40 minuti di autonomia a velocità normale con una singola carica mentre un tasto posizionato sulla batteria permette di visualizzare il livello di carica. Il soffiatore Stiga è non solo potente ma anche incredibilmente efficiente per tutte le esigenze di soffiaggio foglie e detriti, anche sulle foglie cadute in autunno e colpevolmente non raccolte al momento opportuno. Le diverse impostazioni di velocità e la capacità di gestire i più svariati tipi di detriti derivanti dalla manutenzione del giardino rendono il BL 100e Kit assolutamente adattabile a diverse condizioni ambientali e tipi di superficie, dalla semplice gestione di un vialetto fino alla pulizia di spazi verdi molto più ampi.

Il tutto risparmiando moltissimo tempo e ancor più fatica. Infatti il peso contenuto di soli 2,1 kg e un design compatto e leggero fanno sì che l'uso, anche prolungato, del BL 100e Kit non affatichi le braccia, rendendolo uno strumento ideale per tutti, dai principianti agli utenti più esperti. L'impugnatura ergonomica è un altro fattore chiave per un utilizzo confortevole anche durante le sessioni più lunghe. Proprio la facilità d'uso è il pregio maggiore, in grado di trasformare una giornata di lavoro in un piacevole passatempo quando anche riporlo, visto le dimensioni contenute è assolutamente gestibile.

Il BL 100e Kit di Stiga è inoltre un dispositivo alimentato a batteria, offre quindi una soluzione ecologica rispetto ai tradizionali soffiatori a benzina. Questo garantisce non solo l'evidente riduzione di emissioni di gas nocivi durante l'utilizzo ma anche una sensibile riduzione del rumore associato all'attività, rendendolo ideale per l'uso in aree residenziali dove la vicinanza con altre abitazioni non rappresenterà un problema.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Stiga.