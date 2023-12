Blade, l'eroe Marvel protagonista di un nuovo gioco d'azione

Il gioco Marvel’s Blade porterà i giocatori in una sezione di Parigi in quarantena nel mezzo di un’emergenza soprannaturale

Bethesda Softworks e Marvel Games hanno annunciato che Arkane Lyon, sviluppatore di Deathloop e Dishonored, sta creando un nuovo gioco per single player, in terza persona, basato sull'eroe dei fumetti Blade. "In onore del cinquantesimo anniversario di Blade, abbiamo trovato il match perfetto per il Diurno in Arkane Lyon, uno studio di artisti senza compromessi che spingono continuamente i confini del game design e dell'innovazione oltre il limite", ha affermato Bill Rosemann, VP e Creative Director of Marvel Games. “Oltre al loro talento pluripremiato, è la loro passione personale e la loro visione audace per il nostro iconoclasta metà umano e metà vampiro che rende questa collaborazione perfetta”.

Arkane Lyon ha appena iniziato lo sviluppo del gioco. "Da bambino di origini miste, sentivo un legame speciale con Blade, un eroe con una doppia discendenza”, ha affermato Dinga Bakaba, Game Director di Arkane Lyon. “L’opportunità di dare la nostra interpretazione a questo personaggio è un mio sogno e una sfida che il nostro team abbraccia con passione. Non potremmo essere più felici di mettere i giocatori nei panni di Blade, mentre diventa il campione della mia città natale, Parigi, un palo alla volta”.

Il gioco Marvel’s Blade porterà i giocatori in una sezione di Parigi in quarantena nel mezzo di un’emergenza soprannaturale. Sono apparsi dei che terrorizzano la città delle luci e costringono i parigini a rifugiarsi nelle loro case di notte per aspettare l'alba. "Dal trench ai suoi iconici occhiali da sole, Blade è un personaggio elegante e raffinato", ha affermato Sebastien Mitton, Co-Creative e Art Director, Arkane Lyon. “Questo progetto è l’occasione perfetta per spingere lo stile artistico di Arkane in un territorio ancora più moderno e audace. L’essenza del nostro lavoro risiede nell’incontro tra idee di grande impatto e know-how innovativo”.