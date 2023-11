Call of Duty, tutte le novità della Stagione 1 di Modern Warfare III

Nuove modalità di gioco, come All or Nothing e l'evento a tempo limitato Vortex, saranno introdotte durante questa prima stagione

L'attesa è quasi al termine per gli appassionati di Call of Duty, con l'imminente lancio della Stagione 1 di Modern Warfare III e Warzone. Include l'aggiunta di diverse mappe multigiocatore, nuove modalità di gioco e il ritorno di modalità precedentemente introdotte come Gunfight e Vortex, mentre una nuova mappa, Urzikstan, sarà introdotta per Warzone. L'Operatore Abolisher, introdotto da BlackCell, sarà disponibile insieme a cinque nuove armi. Nuove parti aftermarket, inclusa l'aggiunta di un lanciafiamme, saranno disponibili per i giocatori. Per la modalità multiplayer, sono previste quattro nuove mappe, tra cui tre mappe 6v6 inedite e una mappa 2v2. Alcune mappe esistenti riceveranno un restyling a tema festivo, giusto in tempo per Natale. La modalità Gunfight tornerà con una nuova mappa, Training Facility, e altre quattro arene. Nuove modalità di gioco, come All or Nothing e l'evento a tempo limitato Vortex, saranno introdotte durante questa prima stagione.

In Warzone, la mappa Urzikstan presenterà un paesaggio che include zone rurali, industriali e suburbane. La mappa conterrà 11 punti di interesse principali, 27 punti di interesse aggiuntivi su larga scala, un treno guidabile e altre aree. Un evento a tema natalizio, "Codmas", aggiungerà elementi stagionali al gioco. Per la modalità Zombie, la nuova stagione introdurrà un nuovo Atto e un enorme portale nella Zona di esclusione. Dark Aether Rifts offrirà una nuova esperienza di gioco, con obiettivi da completare in un tempo stabilito. La modalità includerà anche la nuova Wonder Weapon Warlord e altri elementi.