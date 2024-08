Capcom svela la line-up per Gamescom 2024: anteprime mondiali e nuovi titoli

Capcom, leader mondiale nello sviluppo e nel publishing di videogiochi, ha annunciato con una nota ufficiale la line-up di prodotti che saranno presentati a Colonia, in occasione del Gamescom 2024. Il publisher conferma una serie di anteprime mondiali nell'area espositiva di Capcom che ospiterà oltre 60 postazioni demo giocabili per Monster Hunter Wilds (in uscita nel 2025 per PlayStation®5, Xbox Series X|S, Windows e Steam) su una superficie di 900 metri quadrati. Sul palco interverranno anche il producer della serie Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, l'executive director e art director Kaname Fujioka e il director Yuya Tokuda.

Capcom farà provare in anteprima mondiale il nuovo personaggio ospite della serie Street Fighter, Terry Bogard, in vista della sua uscita nell'autunno di quest'anno. Terry Bogard potrà essere acquistato singolarmente con i Fighter Coins o sbloccato per i giocatori che possiedono o acquistano l'Year 2 Character Pass o l'Year 2 Ultimate Pass. Street Fighter™ 6 è disponibile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Steam.

Tra le novità, i visitatori avranno l'opportunità di provare per la prima volta Ace Attorney Investigations™ Collection, che uscirà il 6 settembre di quest'anno. Questa collection riunisce i due titoli classici Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth e Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit, con caratteristiche nuove e migliorate. Per la prima volta in assoluto, Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit sarà disponibile in Occidente.

A completare la line-up c'è Monster Hunter™ Now, Capcom dedicherà un'area dello stand a Niantic per celebrare il primo anniversario del gioco Monster Hunter Now. Questo spazio esclusivo offre alla stampa e ai content creator un'anteprima dei nuovi mostri, contenuti e caratteristiche della nuova stagione in arrivo. I partecipanti potranno provare un'epica funzionalità della telecamera AR a tema Monster Hunter Now e partecipare a una missione speciale sulla piattaforma EPIX della Gamescom per vincere fantastici premi.

Infine, lo show floor di Capcom vedrà una serie di programmi in live streaming trasmessi per tutta la durata della fiera direttamente da Colonia. Capcom trasmetterà le presentazioni di Monster Hunter Wilds da parte del team di sviluppo. Per il pubblico di lingua tedesca, Capcom offrirà inoltre spettacoli giornalieri prodotti e presentati da RocketBeans TV.