ChatGPT, arriva per tutti il motore di ricerca basato su IA

OpenAI ha annunciato l'estensione dell'accesso al motore di ricerca integrato in ChatGPT a tutti gli utenti, inclusi quelli che utilizzano la versione gratuita. L'annuncio è avvenuto durante un evento online, contestualmente alla presentazione di una versione ottimizzata per dispositivi mobili e dell'integrazione della ricerca con la modalità vocale avanzata. Precedentemente disponibile solo per gli abbonati a pagamento a partire da ottobre, la funzionalità di ricerca è ora accessibile a tutti gli utenti registrati, indipendentemente dal tipo di abbonamento.

L'aggiornamento per dispositivi mobili introduce un'interfaccia utente che richiama le tradizionali interfacce dei motori di ricerca. In particolare, per ricerche relative a luoghi di interesse, come ristoranti o attrazioni locali, ChatGPT presenta un elenco di risultati corredati da immagini, valutazioni e orari di apertura. Selezionando un risultato, l'utente può visualizzare informazioni dettagliate e una mappa con indicazioni stradali direttamente all'interno dell'applicazione. Un'ulteriore ottimizzazione mira a velocizzare le ricerche di specifiche tipologie di siti web, come ad esempio quelli per la prenotazione di hotel. Invece di generare immediatamente una risposta testuale, ChatGPT fornisce direttamente link ai siti web pertinenti, offrendo un accesso più rapido alle risorse desiderate.

La modalità vocale avanzata, disponibile esclusivamente per gli utenti abbonati, è stata potenziata con la capacità di recuperare automaticamente informazioni aggiornate dal web durante l'interazione vocale. Questi sviluppi seguono altri recenti annunci di OpenAI, tra cui il lancio del modello di generazione di immagini da testo Sora e l'introduzione dell'abbonamento ChatGPT Pro al costo di 229 euro mensili. L'azienda continua quindi a investire nell'ampliamento delle funzionalità di ChatGPT, con l'obiettivo di fornire uno strumento sempre più completo e versatile.