ChatGPT su WhatsApp: come chattare gratuitamente con l'IA

OpenAI ha annunciato l'integrazione di ChatGPT all'interno di WhatsApp, rendendo l'intelligenza artificiale accessibile gratuitamente tramite la popolare applicazione di messaggistica. Questa novità permette agli utenti di interagire con ChatGPT come se stessero chattando con un contatto umano o con l'IA di Meta già presente sulla piattaforma. L'iniziativa fa parte dei "12 giorni di OpenAI", una serie di annunci che l'azienda sta rilasciando quotidianamente, alcuni dei quali definiti di grande impatto come Sora, e altri più contenuti.

Per accedere al servizio, è sufficiente aggiungere il numero 1-800-242-8478 alla propria rubrica WhatsApp. Questa soluzione consente di utilizzare l'IA anche con connessioni mobili a bassa velocità, rendendola accessibile a un pubblico più ampio. La scelta di WhatsApp come piattaforma di distribuzione è strategica, considerando che l'app conta oltre 2,7 miliardi di utenti a livello globale, con una previsione di superare i 3 miliardi il prossimo anno. Per OpenAI, l'integrazione con WhatsApp rappresenta un'opportunità per raggiungere una vasta utenza, soprattutto in un contesto di crescente popolarità di MetaAI.

Negli Stati Uniti, gli utenti possono anche chiamare il numero e conversare vocalmente con ChatGPT, sfruttando la tecnologia alla base di Realtime API. In molte aree del mondo, l'accesso a connessioni dati ad alta velocità può essere costoso o difficoltoso. WhatsApp, grazie alla sua efficienza, si è affermato come strumento di comunicazione privilegiato in questi contesti. L'integrazione di ChatGPT offre la possibilità di interagire con l'IA formulando domande in linguaggio naturale, senza i limiti imposti dall'utilizzo dell'app web di ChatGPT. Il modello di linguaggio utilizzato è GPT-4o-mini, lo stesso disponibile nella versione gratuita di ChatGPT.

OpenAI suggerisce diversi utilizzi, tra cui: supporto alla scrittura creativa e al brainstorming, suggerimenti su ricette, viaggi e altre tematiche, conversazioni su argomenti di attualità, hobby e cultura generale. L'azienda sottolinea che si tratta di una versione sperimentale, pertanto potrebbero essere applicati limiti di utilizzo e la disponibilità potrebbe variare in base alla domanda. Per un'esperienza completa, con maggiori funzionalità e personalizzazioni, gli utenti esistenti sono invitati a continuare a utilizzare ChatGPT tramite i propri account.