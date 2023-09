Cina, nuove regole più dure per pubblicare app online

Importanti aziende tecnologiche cinesi, tra cui Tencent, Huawei e Xiaomi, hanno iniziato ad applicare rigorose misure imposte dal governo cinese che richiedono ai developer di svelare dettagli aziendali prima di poter pubblicare nuove applicazioni sui rispettivi store delle app, secondo quanto riferito da Reuters. Le fonti suggeriscono che queste nuove regole potrebbero complicare notevolmente il processo di pubblicazione delle app in Cina, con il rischio che molte delle opzioni attualmente disponibili siano rimosse. Le aziende stanno cercando di conformarsi alle normative cinesi, che hanno dato tempo agli sviluppatori fino alla fine di agosto per presentare al governo i dettagli aziendali e per gli store delle app di mettere in atto sistemi per garantire la conformità.

Rich Bishop, CEO della piattaforma di pubblicazione di app AppInChina, ha dichiarato a Reuters che queste nuove regolamentazioni costringono tutti i grandi player globali a stabilire una presenza legale in Cina o a collaborare con partner locali. Gli store delle app basate su Android operanti in Cina hanno inviato notifiche agli sviluppatori, avvertendoli che i nuovi servizi verranno trattenuti se non forniranno la documentazione richiesta. Inoltre, si è aggiunto che le aziende produttrici di dispositivi Oppo e Vivo stanno informando gli sviluppatori di queste importanti modifiche normative. Queste misure rappresentano un segnale della crescente regolamentazione nel settore tecnologico cinese e dell'attenzione sempre maggiore alle questioni legate alla sicurezza dei dati e alla trasparenza aziendale. L'impatto su chi vuole sviluppare e distribuire app in Cina è notevole, poiché richiede una maggiore conformità alle leggi locali e la cooperazione con entità cinesi, aprendo nuove sfide e opportunità per le aziende globali.