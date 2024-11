Cloud Academy Amazon AWS re/Start di Edgemony in Sicilia: 25 borse di studio

Edgemony, società siciliana specializzata in formazione digitale, in collaborazione con Amazon Web Services (AWS), annuncia l'avvio della seconda edizione della Cloud Academy. L'iniziativa, interamente finanziata da AWS re/Start, offre a 25 giovani la possibilità di specializzarsi gratuitamente nel cloud computing, un settore in forte espansione e cruciale per l'economia digitale. Il programma, della durata di 12 settimane, si rivolge a disoccupati, NEET e appassionati di tecnologia residenti in Sicilia, con l'obiettivo di colmare il divario di competenze digitali nella regione e favorire l'occupazione giovanile, con particolare attenzione alla partecipazione femminile in un settore dove le donne sono sottorappresentate.

La scelta di investire in questo ambito formativo risponde ad una crescente domanda di professionisti del cloud computing, evidenziata anche dai dati di mercato. Nel 2023, il mercato del cloud in Italia ha registrato una crescita del 19%, raggiungendo un valore di 5,51 miliardi di euro. A livello globale, Gartner prevede una crescita del 20,4% della spesa per i servizi di cloud pubblico nel 2024. Nonostante le opportunità offerte da questo settore, si registra a livello globale un gap significativo di competenze: nel 2021 a fronte di 7,8 milioni di posizioni aperte nel cloud computing, i professionisti disponibili erano solo 2,8 milioni.

La Cloud Academy di Edgemony si propone di formare una nuova generazione di esperti in cloud computing, offrendo un percorso intensivo che include lezioni frontali, sessioni di mentoring, attività pratiche e preparazione per le certificazioni AWS. Al termine del programma, i partecipanti saranno in grado di ricoprire ruoli come Cloud Engineer, Cloud Architect e System Administrator. "I risultati ottenuti con la prima edizione ci hanno confermato l'importanza di investire nella formazione dei giovani talenti siciliani", ha commentato Daniele Rotolo, Co-Founder e Co-CEO di Edgemony. "Grazie alla collaborazione con AWS, stiamo creando un ecosistema virtuoso che genera opportunità per i partecipanti e valore per il territorio." Per candidarsi ad una delle 25 borse di studio è necessario compilare il modulo disponibile sul sito web di Edgemony.