Coppa eFootball Italia, il torneo ufficiale alla sua seconda edizione

Konami Digital Entertainment ha annunciato la seconda edizione del torneo eSports italiano "Coppa eFootball Italia", affermatasi come una competizione di spicco nel panorama del videogioco agonistico italiano, grazie alla sua prima edizione lanciata nel 2022. Il torneo in-game offre ai giocatori italiani l'opportunità unica di rappresentare i colori dei propri club del cuore, selezionati tra gli otto club partner eFootball presenti in Italia, ovvero AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio, SSC Napoli e Pisa SC.

Il formato della competizione prevede diverse fasi: un Challenge Event in-game che dà il via al torneo, seguito da un Ranking Event che stabilisce i giocatori migliori in base ai risultati ottenuti. La fase successiva, un Knockout Event online, determinerà i 64 giocatori che si contenderanno un posto nelle finali dal vivo, previste per il 25 maggio. Questa struttura garantisce un equilibrio tra accessibilità per i nuovi partecipanti e competitività per i giocatori più esperti, nelle intenzioni di Konami, che per questa iniziativa ha stretto una partnership con isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo.