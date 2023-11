Cyberpunk 2077, annunciata la Ultimate Edition per PC, PS5 e Xbox Series

CD Projekt RED ha annunciato l'uscita di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, prevista per il 5 dicembre. Questa nuova edizione sarà disponibile sia per Xbox Series X|S, PlayStation 5 che per PC, e offrirà ai giocatori un'esperienza completa di quanto uscito finora, comprendendo sia il gioco base Cyberpunk 2077 sia la sua espansione Phantom Liberty. Inoltre, includerà tutti gli aggiornamenti rilasciati fino ad ora. La disponibilità sarà sia in versione digitale che in versione retail. Questa edizione è stata ulteriormente arricchita dall'aggiornamento 2.0 gratuito, che ha introdotto miglioramenti significativi in vari aspetti del gioco, come un sistema di abilità dinamico, combattimenti con veicoli adrenalinici e un'IA avanzata per nemici e polizia. Inoltre, sono state aggiunte nuove armi, veicoli e abiti. In aggiunta, CD Projekt RED ha lanciato una serie di gadget digitali che saranno disponibili attraverso il programma "My Rewards" per tutti gli utenti registrati. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile in formato digitale dal 5 dicembre.