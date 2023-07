Cybersecurity, Acronis: "Backup dati e disaster recovery contro tsunami attacchi informatici"

Aumentati nel settore manifatturiero, per le imprese servono vere e proprie strategie

Servono vere e proprie "strategie" da mettere in atto contro lo tsunami di attacchi informatici fra queste per la cybersecurity bisogna prevedere soluzioni di backup dei dati, ripristino e disaster recovery. Sono alcuni dei suggerimenti alle imprese che arrivano dagli esperti di Acronis che ricordano come il recente Rapporto Clusit 2023 abbia rivelato che gli attacchi perpetrati nei confronti del settore manifatturiero sono aumentati del 79%.

Il player della cyber protection spiega che con il backup vengono create copie dei dati importanti, poi archiviate in posizioni protette ma per "garantire una protezione completa, i backup devono essere eseguiti regolarmente, idealmente in tempo reale o con intervalli frequenti, utilizzando opzioni di storage on-site e off-site" indicano gli esperti di cybersicurezza.

"Combinando backup incrementali e completi è possibile poi ottimizzare lo spazio di storage e i tempi di conservazione dei backup. Un backup incrementale copia solo le modifiche apportate dall'ultimo backup completo, riducendo i tempi e i requisiti di archiviazione. L'esecuzione periodica di backup completi garantisce invece la disponibilità di una copia completa dei dati" aggiungono.

Gli esperti di cybersicurezza inoltre evidenziano che le soluzioni di ripristino hanno un ruolo "strategico nel recupero tempestivo dei dati e dei sistemi in caso di perdita accidentale dei dati, guasti dei sistemi o attacchi informatici". "Poiché nel settore produttivo manifatturiero le interruzioni operative possono avere gravi ripercussioni economiche, è imprescindibile - avvertono - disporre di sistemi di ripristino efficienti, partendo da una chiara definizione degli obiettivi di ripristino dando priorità al recupero dei sistemi e delle informazioni di maggiore criticità, prevedendo l'utilizzo di software per il ripristino dei dati, l'adozione di sistemi ridondanti e la predisposizione di un piano di ripristino strutturato che delinei i passaggi necessari e le diverse responsabilità".

Infine da Acronis invitano a puntare anche sul disaster recovery che "non si limita al recupero dei dati, ma consiste nel ripristinare le attività operative dell'intera azienda dopo un'interruzione importante, ad esempio una calamità naturale, un'interruzione di corrente o un attacco informatico". "Affinché sia efficiente e completo, un piano di disaster recovery deve prevedere vari scenari, stabilire le priorità dei processi critici e definire i canali di comunicazione per coordinare in modo efficace le attività di ripristino" avvertono infine.