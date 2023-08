Cybersicurezza, bando da 28 milioni per il pronto intervento cibernetico

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), in qualità di Soggetto attuatore dell’Investimento 1.5 del PNRR sulla Cybersecurity, ha pubblicato un Avviso diretto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di Csirt regionali. Il bando concorre così all’attuazione di investimenti finalizzati al rafforzamento delle capacità tecniche nazionali in materia di prevenzione e risoluzione di incidenti cyber, proprio mediante l’attivazione di squadre deputate alla gestione degli incidenti e degli attacchi informatici sui sistemi informativi delle Regioni e delle Province autonome. L’Avviso è destinato a finanziare, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di partecipazione e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, progettualità volte all’attivazione o al potenziamento di Computer Security Incident Response Team (CSIRT), da costituirsi o già costituiti presso le Regioni e le Province autonome, coerentemente con i requisiti minimi individuati dalle “Linee Guida per la realizzazione di uno CSIRT” già adottate dall’Agenzia.

I Soggetti ammessi a finanziamento potranno essere chiamati, una volta istituiti gli CSIRT Regionali, a stipulare specifici Accordi di Collaborazione con l’Agenzia anche al fine di condividere informazioni, procedure e linee guida. Ciascun Soggetto partecipante potrà presentare una progettualità volta alla creazione o al potenziamento di uno CSIRT Regionale che operi sui sistemi informativi del Soggetto stesso sia esso da costituirsi o già costituito, nell’ambito delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le modalità di partecipazione sono dettagliate sulla pagina dedicata all’avviso.