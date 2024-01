Non tutti gli utenti saranno interessati dai rincari, ma solo quelli che si iscriveranno per la prima volta o che dovranno rinnovare il loro abbonamento in scadenza

Dazn cambia il prezzo dell'abbonamento per il 2024. La Serie A sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming fino al 2028-2029, ma con il nuovo anno arriveranno anche dei cambiamenti nei costi che gli utenti dovranno sostenere per vedere le partite del campionato.

Non tutti gli utenti saranno interessati dai rincari, ma solo quelli che si iscriveranno per la prima volta o che dovranno rinnovare il loro abbonamento in scadenza. Inoltre, i rincari riguarderanno solo alcune tipologie di abbonamento. Chi ha già una sottoscrizione attiva non vedrà cambiare il proprio canone, tranne per chi ha scelto il piano Dazn Start (che non include il calcio), che avrà un aumento di 1 euro al mese e 10 euro all'anno.

C'è poi un'altra eccezione: per chi ha optato per il piano Dazn Standard, il piano che consente di guardare due eventi in simultanea sulla stessa connessione internet, il canone mensile rimane a 40.99 euro, mentre quello annuale passa da 299 a 359 euro solo al momento del rinnovo. Per chi ha l'abbonamento valido fino alla fine della stagione non ci saranno variazioni. Infine, per chi ha preferito il piano Dazn Plus, che permette di vedere due eventi in simultanea su due connessioni internet differenti, il canone mensile sale da 55.99 a 59.99 euro, mentre quello annuale, sempre al momento del rinnovo, sale da 449 a 539: un aumento di 90 euro.