Dead Rising Deluxe Remaster esce su console e PC il 19 settembre

Il fotoreporter Frank West tornerà in azione nella versione rimasterizzata di Dead Rising, la Deluxe Remaster, che verrà lanciata in formato digitale il 19 settembre 2024 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite Steam, con preordini già disponibili. Utilizzando il RE Engine di Capcom, Dead Rising Deluxe Remaster offre una rivisitazione completa del gioco classico del 2006, caratterizzato da azioni spettacolari, combattimenti esagerati, una vasta gamma di armi e costumi, e una trama comica e coinvolgente. Dead Rising Deluxe Remaster segue il fotoreporter freelance Frank West che si avventura a Willamette, in Colorado, per indagare su eventi innaturali in città. West scopre presto di trovarsi nel mezzo di un'invasione di zombi e ha 72 ore per scoprire la verità dietro l'epidemia.

La versione rimasterizzata introduce numerose nuove caratteristiche e miglioramenti del gameplay, tra cui risoluzione fino a 4K e un frame rate di 60 FPS, nuovi modelli 3D per Frank West, gli Psychopaths, i PNG e le orde di zombie, doppiaggio in nove lingue (italiano, inglese, spagnolo latinoamericano, portoghese brasiliano, giapponese, francese, tedesco, spagnolo castigliano e russo), con sottotitoli in 14 lingue, e migliorie al gameplay come la possibilità di muoversi mentre si mira, filtri fotografici, salvataggio automatico, interazioni completamente doppiate, comportamenti dei personaggi non giocabili migliorati, effetti di luce e ombre in tempo reale, controlli più intuitivi e una nuova interfaccia utente.