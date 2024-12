Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, il nuovo gioco nel 2025

Come rivelato dall'ultimo numero di Weekly Jump, Aniplex ha annunciato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Al momento non sono state confermate le piattaforme di lancio né una data di uscita, ma il gioco sarà giocabile al Jump Festa 2025, che si terrà dal 21 al 22 dicembre presso il Makuhari Messe di Chiba, in Giappone. La storia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 coprirà gli eventi dell'anime, dall'arco del Quartiere a luci rosse fino all'arco dell'Addestramento dei pilastri.

Il primo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam. Il franchise di Demon Slayer ha riscosso un successo globale straordinario. Il manga originale, scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, ha venduto oltre 150 milioni di copie, diventando uno dei manga più venduti di sempre. L'adattamento anime, prodotto da Ufotable, è stato acclamato per la sua animazione spettacolare e la storia avvincente, contribuendo ulteriormente alla popolarità del franchise.