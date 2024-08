Disney ha iniziato a guadagnare dallo streaming solo ora

Nell'ultimo trimestre Disney Plus ha aggiunto poco meno di un milione di abbonati negli Stati Uniti e in Canada, portando il totale a 54,8 milioni

Disney ha finalmente raggiunto la redditività nel suo business dello streaming. Nel terzo trimestre dell'anno, la compagnia ha riportato un profitto di 47 milioni di dollari grazie a Disney Plus, Hulu e Espn Plus. Questo risultato rappresenta un significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando le tre piattaforme registrarono una perdita complessiva di 512 milioni di dollari. La svolta era già iniziata nel trimestre precedente, quando Disney Plus e Hulu avevano registrato un profitto, nonostante le perdite di Espn Plus avessero impedito di raggiungere la redditività complessiva. Tuttavia, nel terzo trimestre, tutte le piattaforme hanno contribuito al successo finanziario dell'azienda.

"È stato un trimestre forte per Disney, trainato da eccellenti risultati nel nostro segmento Entertainment, sia al botteghino che nel Dtc (direct-to-consumer), poiché abbiamo raggiunto la redditività nei nostri business combinati di streaming per la prima volta, un trimestre in anticipo rispetto alle nostre previsioni," ha dichiarato il Ceo di Disney, Bob Iger.

Parallelamente, Disney Plus ha aggiunto poco meno di un milione di abbonati negli Stati Uniti e in Canada, portando il totale a 54,8 milioni. Anche Hulu ha visto una crescita degli abbonati, raggiungendo 51,1 milioni rispetto ai 50,2 milioni del trimestre precedente. Nonostante la crescita relativamente piatta degli abbonati, Disney continua a cercare modi per aumentare i ricavi dai suoi utenti esistenti.