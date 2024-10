Dragon Ball Daima, il nuovo Goku arriva nei giochi della serie

Bandai Namco annuncia l'arrivo dei personaggi della nuova serie animata in Xenoverse 2, Kakarot e Sparking! Zero

Il mondo di Dragon Ball continua a espandersi, regalando nuove emozioni ai fan con l’arrivo di personaggi inediti dalla serie anime Dragon Ball DAIMA. Questa nuova iterazione dell’universo creato da Akira Toriyama porta un tocco innovativo all’epica saga, con versioni “Mini” dei personaggi più amati. Tra le novità più attese, troviamo l’arrivo di Goku (Mini), pronto a entrare in azione in diversi giochi di successo, come Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball Z: Kakarot, offrendo ai giocatori un’esperienza rinnovata e coinvolgente.

Con l’annuncio del nuovo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot, i fan potranno immergersi nelle incredibili avventure di Goku e i suoi amici nel misterioso Demon Realm, esplorando i mondi di DAIMA. Il gameplay promette di essere ricco di azione, con battaglie spettacolari che vedranno protagonisti Goku (Mini) e altri personaggi iconici. I giocatori potranno rivivere momenti emozionanti che ricordano i giorni più gloriosi dell’anime, ma con un’inedita reinterpretazione della storia e del mondo di Dragon Ball.

Se da un lato Kakarot prepara i fan a un viaggio nel regno demoniaco, dall’altro Dragon Ball Xenoverse 2 offre un’aggiunta eccezionale al proprio roster: DAIMA Goku (Mini) diventerà un personaggio giocabile. Xenoverse 2, noto per le sue numerose opzioni di personalizzazione e il vasto parco di combattenti, si arricchisce ulteriormente con l’introduzione di questa nuova versione di Goku. Anche Dragon Ball: Sparking! Zero non rimane indietro. Il nuovo DLC introduce due nuovi personaggi: oltre a Goku (Mini), il roster si amplia con Glorio e Vegeta (Mini), entrambi provenienti dalla serie Dragon Ball DAIMA.