Dragon Ball Sparking! Zero è il nuovo gioco della serie, un grande ritorno

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato Dragon Ball Sparking! Zero. Il titolo segna il ritorno della serie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi dopo più di un quindicennio. Il trailer ha presentato immagini di gioco mozzafiato, mostrando una fedele continuazione della serie Budokai Tenkaichi. Il gioco include riproduzioni accurate dei personaggi leggendari e dei loro poteri speciali, mentre si affrontano in battaglie epiche in arene vaste e distruttibili. Dragon Ball Sparking! Zero sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X e PC tramite Steam. Lo sviluppo è stato affidato a Spike Chunsoft, gli stessi creatori della serie originale Budokai Tenkaichi. Dragon Ball Sparking! Zero introduce innovazioni sfruttando la potenza dell'Unreal Engine 5, portando la serie a un nuovo livello in termini di gameplay e funzionalità in un gioco di combattimento in arene.

Il gioco segna anche il ritorno al nome originale giapponese, dove il primo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi era conosciuto come Dragon Ball Z Sparking. “Dopo più di 15 anni, siamo felici di portare una delle serie più amate di giochi di Dragon Ball a nuovi livelli, dando ai giocatori ciò che stavano aspettando e presentandolo a un'intera nuova generazione", ha dichiarato Arnaud Muller, CEO di Bandai Namco Europe. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ha aperto la strada alle battaglie d'azione in 3D e Dragon Ball: Sparking! Zero prosegue questa strada aggiungendo nuove feature rese possibili solo dalle più recenti piattaforme di gioco, per offrire una delle esperienze di gioco anime più coinvolgenti di tutti i tempi".