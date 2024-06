Dragon Ball Sparkling! Zero, nuovo trailer per il ritorno di Budokai Tenkaichi

Dopo quindici anni di attesa, i fan della serie Budokai Tenkaichi possono prepararsi a immergersi nuovamente nell'universo di Dragon Ball con l'uscita imminente di Dragon Ball: Sparking! Zero. Sviluppato da Spike Chunsoft, lo studio che ha dato vita al franchise originale, questo nuovo capitolo promette di portare l'esperienza di combattimento a un livello superiore, arricchendo il roster con nuovi e potenti combattenti. Il gioco, che sarà disponibile a partire dall'11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, è protagonista di un nuovo trailer che mostra la gamma di stili di combattimento, con personaggi iconici che sfoderano le loro armi e abilità.

Tra questi, spiccano guerrieri che utilizzano le spade, come Dabura, Super Vegitto, Goku Black nella sua forma Super Saiyan Rosé e Yajirobe. Questi personaggi affrontano altri combattenti celebri, noti per i loro attacchi devastanti, come Spopovich, Goku (Super), Ultra Instinct -Sign-, Ribrianne, Roasie e Anilaza. Coloro che prenoteranno il gioco avranno l'accesso immediato a una serie di personaggi senza doverli sbloccare nel corso del gioco. Tra questi, figurano Gogeta, Gogeta Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan, Broly, Broly Super Saiyan e Super Saiyan Broly Full Power. Un ulteriore personaggio giocabile sarà incluso come bonus per chi effettuerà il pre-ordine, ma la sua identità rimane al momento un mistero.