Dragon's Dogma II: la nuova avventura ha una data di uscita

Capcom ha annunciato che Dragon's Dogma II farà il suo attesissimo debutto il 22 marzo 2024, approdando su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Hideaki Itsuno, il regista del gioco, ha condiviso il suo entusiasmo e il legame personale con il progetto: “Dragon’s Dogma è il gioco che sognavo di giocare da ragazzo, appassionato di giochi TRPG e di azione, e nutro un attaccamento speciale per esso. Dragon’s Dogma II incorpora idee che tecnicamente non erano realizzabili quando abbiamo creato il primo gioco. Credo che questo gioco vi permetterà di vivere il mondo fantasy dei vostri sogni, un simulatore di azione in un mondo fantasy, e in definitiva sarà l'ultimo Dragon’s Dogma. L'intero team sta lavorando sodo per le rifiniture finali del gioco. Speriamo che, a prescindere dal fatto che abbiate giocato o meno al primo gioco, vi godiate l'avventura in questo mondo fantasy aperto. Con queste parole, Itsuno ha accresciuto l'attesa e l'emozione tra i fan del primo capitolo e i nuovi giocatori, promettendo un'esperienza che supererà le aspettative e spingerà i limiti di ciò che è stato tecnicamente possibile nel primo gioco.