EA Sports FC 24, ecco la Top 24 dei giocatori per Ultimate Team

Electronics Arts ha ufficialmente annunciato le valutazioni dei Top 24 maschili e femminili di EA Sports FC 24, rivelando i talenti con le valutazioni più alte per il prossimo capitolo della saga di FIFA. In FC 24 i più grandi giocatori dei principali campionati di calcio maschile e femminile porteranno sul campo virtuale in Ultimate Team le loro valutazioni. Questa è una nuova era per le valutazioni dei giocatori, nelle quali ogni giocatore viene celebrato per il suo stile di gioco e le sue prestazioni sul campo reale. Con una rosa di eroi, icone e leggende del calcio - del passato e del presente che ora conta quasi 20.000 giocatori, i fan di FC 24 potranno scegliere chi far scendere in campo in Ultimate Team. Tutti i giocatori in sono valutati in relazione ai loro campionati e agli atleti contro cui giocano nel mondo reale. Le valutazioni saranno coerenti con le altre modalità del gioco in cui le squadre maschili e femminili giocano indipendentemente. Ecco i 24 migliori punteggi di EA Sports FC 24:

Durante la Rating Week verranno annunciati questi contenuti: