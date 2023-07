EA Sports FC 24, il nuovo FIFA esce il 29 settembre

Electronic Arts ha annunciato che EA Sports FC 24 verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 29 settembre. Erling Haaland apparirà nell'edizione standard come atleta di copertina. Su PlayStation, Xbox e PC, l'edizione standard costerà 69,99 euro e la Ultimate Edition costerà 99,99 euro. Su Switch sarà disponibile l'edizione standard a 59,99 euro. Sarà anche la prima volta che un gioco EA Sports sarà alimentato da Frostbite Engine su Switch. FC 24 segna il nuovo inizio per FIFA e si prospetta come l'episodio più completo di sempre, con oltre 19 mila giocatori con i nomi e le fattezze reali, oltre 700 squadre di calcio maschile e femminile, e oltre trenta campionati da giocare. Nel quadro di un impegno più ampio verso il calcio femminile, EA Sports FC 24 unirà il calcio maschile e femminile sullo stesso campo per la prima volta. I giocatori potranno vivere nuove funzionalità della modalità Ultimate Team, tra cui l'ingresso delle calciatrici in campo per la prima volta in Ultimate Team per creare la propria formazione ideale. "La celebrazione dello sport per tutti è ciò che continua a guidarci e ispirarci", ha dichiarato Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA Sports. "Ecco perché siamo orgogliosi di annunciare l'iterazione più inclusiva e diversificata del gioco fino ad oggi. Che si tratti di giocare con la più grande selezione di giocatori che abbiamo mai avuto in Ultimate Team o con nuove leghe come Liga F e la Google Pixel Frauen-Bundesliga, EA Sports è orgogliosa di sostenere il calcio femminile virtualmente e fisicamente".