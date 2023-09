EA Sports FC 24, la classifica ufficiale dei migliori giocatori della Serie A

EA Sports ha rivelato la classifica dei migliori giocatori della Serie A a pochi giorni dall'uscita di FC 24, la nuova incarnazione di FIFA per quest'anno. Le votazioni forniscono un ulteriore sguardo alla serie completa di talenti e statistiche di EA Sports FC 24, ricca di star di livello mondiale. L’elenco comprende:

Osimhen - 88

Maignan - 87

Martínez - 87

Barella - 86

Rafael Leão - 86

Dybala - 86

Kvaratskhelia - 86

Szczęsny - 86

Bastoni - 85

Berardi - 85

Çalhanoğlu - 85

Di Lorenzo - 85

Hernández - 85

Immobile - 85

Bennacer - 84

Chiesa - 84

Lobotka - 84

Lukaku - 84

Rabiot - 84

Luis Alberto - 84

Bremer - 84

Smalling - 84

Sommer - 84

Tomori - 84

Acerbi - 83

EA Sports FC 24 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile a livello globale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 29 settembre 2023. I preordini sono disponibili per FC 24 e i fan possono preordinare la Ultimate Edition dal 22 settembre 2023. La scorsa settimana EA Sports ha ufficialmente annunciato le valutazioni dei Top 24 maschili e femminili di EA Sports FC 24, rivelando i talenti con le valutazioni più alte per il prossimo capitolo della saga di FIFA.