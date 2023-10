EA Sports FC 24, la recensione

Il FIFA che conosciamo è ormai storia, dopo trent'anni di onorato servizio sui nostri PC, console e smartphone. EA Sports ha concluso il proprio accordo di licenza con l'organismo calcistico mondiale, e da questo punto parte una nuova era con EA Sports FC 24. Già dai primi istanti, EA Sports FC 24 si presenta con un aspetto completamente rinnovato attraverso la sua presentazione generale. I menu sono notevolmente più eleganti, essenziali e facili da navigare. Ma prima di esaminare le varie modalità, è fondamentale concentrarsi sul gameplay effettivo. EA non poteva certo reinventare la ruota, ma ha sicuramente cercato di apportare modifiche in diversi aspetti del gioco. L'obiettivo principale è stato quello di dare ai giocatori un maggiore controllo sul campo, introducendo diverse nuove meccaniche che permettono di prendere l'iniziativa e ridurre l'intervento dell'intelligenza artificiale. In difesa, ad esempio, è ora possibile decidere se effettuare un contrasto deciso, bloccare il percorso dell'avversario con la forza fisica o effettuare un tackle. Questo conferisce una sensazione di controllo cruciale per il successo in campo.

Quando si è in fase offensiva, è possibile eseguire passaggi millimetrici o cross grazie alla nuova tecnica di passaggio di precisione. Questo significa che non bisogna più sperare che i compagni di squadra gestiti dall'IA effettuino il passaggio nel punto desiderato: ora si ha il controllo completo sulla traiettoria del pallone. Inoltre, i dribbling sono stati migliorati per permettere ai giocatori di sorprendere gli avversari con tocchi che cambiano improvvisamente direzione. Questo offre nuove opportunità tattiche e strategiche durante il gioco. Una delle innovazioni più significative è l'introduzione della tecnologia HyperMotionV, che raccoglie dati dalle partite di calcio del mondo reale. Questo garantisce che i movimenti e le animazioni di reazione dei giocatori siano incredibilmente autentici.

Oltre a queste meccaniche di gioco, EA Sports FC 24 ha introdotto gli "stili di gioco", che riflettono le capacità specifiche dei calciatori del mondo reale. Ad esempio, un giocatore noto per i pallonetti avrà un'alta precisione nei tentativi di questo tipo. Questo aggiunge un nuovo livello di strategia, incoraggiando i giocatori a sfruttare le caratteristiche uniche dei propri atleti per ottenere vantaggi in partita. Una delle modalità più attese è Ultimate Team, che ha subito importanti modifiche. La novità più significativa è l'inclusione delle squadre femminili, provenienti dalla Serie A femminile, Barclays Women's Super League (Inghilterra), D1 Arkema (Francia), Liga F (Spagna) e altre leghe. Questo amplia notevolmente il pool di giocatori, permettendo ai giocatori di creare squadre ibride composte sia da uomini che da donne. Ultimate Team ha anche introdotto le "Evoluzioni", che consentono ai giocatori di migliorare le proprie carte. Questo processo richiede un investimento, ma offre la possibilità di potenziare i propri giocatori preferiti e renderli più utili in partita. Questo aggiunge un nuovo livello di personalizzazione e strategia alla modalità, incoraggiando i giocatori a sviluppare le proprie carte nel corso del tempo.

Oltre a Ultimate Team, EA Sports FC 24 offre molte altre modalità di gioco, tra cui le partite online, tornei, amichevoli e la modalità Calcio d'Inizio. Una nuova aggiunta è la modalità di allenamento, che offre un tutorial completo per i nuovi giocatori e suggerimenti avanzati per i giocatori esperti. Per quanto riguarda le Carriere, i giocatori possono scegliere tra due percorsi: manageriale e giocatore. Nella carriera manageriale, i giocatori possono assumere il ruolo di un allenatore, gestire la squadra, prendere decisioni tattiche e partecipare al mercato dei trasferimenti. La nuova telecamera di linea laterale offre una nuova prospettiva durante le partite, consentendo di avere una visione più ampia del campo di gioco. Nella carriera giocatore, è possibile creare un proprio calciatore e guidarlo attraverso la sua carriera. È possibile allenarsi, partecipare alle partite e raggiungere gli obiettivi per migliorare. Le interazioni con il manager e gli agenti offrono scelte etiche e strategiche che influenzano il percorso. In conclusione, EA Sports FC 24 rappresenta una svolta significativa per la serie FIFA. Con un gameplay più realistico, nuove modalità di gioco e l'inclusione delle squadre femminili, il gioco offre un'esperienza calcistica completa e coinvolgente. Gli appassionati del calcio non saranno delusi da questa nuova incarnazione della serie.

Formato: PS5, PS4, Xbox Series X|S (versione testata), Xbox One, PC, Switch Editore: Electronic Arts Sviluppatore: EA Vancouver, EA Romania Voto: 9/10