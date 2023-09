EA Sports FC 24, l'evento a Milano per festeggiare l'uscita

In vista del rilascio su scala globale di EA Sports FC 24, previsto per il 29 settembre, EA Sports ha dato vita all’evento italiano della Clubhouse Week a Milano. Alla diretta streaming, coordinata dal conduttore Alessandro Cattelan, hanno preso parte, tra gli altri, la colonna portante dell'Inter e della nazionale italiana Federico Dimarco, l’ex fuoriclasse olandese Wesley Sneijder e due tra i più noti cantanti del panorama musicale odierno, Ernia e Ariete. Attraverso le postazioni di gioco posizionate nell’arena dell’evento milanese, gli ospiti hanno potuto sperimentare tutte le novità di FC 24, tra cui Ultimate Team, in versione riveduta e corretta per questo nuovo inizio di FIFA, attraverso cui è possibile comporre la squadra dei propri sogni, mettendo insieme stelle del passato e talenti del presente, con la possibilità attingere sia al calcio maschile che a quello femminile. Attraverso EA Sports FC 24, i giocatori sperimenteranno un'autenticità maggiore rispetto al passato con l'accesso a più di 20.000 atleti appartenenti a 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici a livello globale. EA Sports FC continuerà a costruire la community calcistica più grande al mondo insieme a partner che condividono il comune obiettivo di un futuro del calcio con al centro il tifoso. EA Sports FC 24 sarà disponibile il 29 settembre 2023, con accesso anticipato alla Ultimate Edition disponibile dal 22 settembre 2023. Il gioco sarà rilasciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.