EA Sports FC 24, su Spotify la colonna sonora e gli spot 8D

La campagna di marketing immersiva promette spot in grado di far sentire l'ascoltatore in mezzo all'azione

Electronic Arts ha scelto Spotify per una campagna che unisce i mondi del calcio e della musica. A partire da questa settimana, gli utenti Spotify di tutto il mondo potranno prepararsi all'uscita di EA Sports FC 24 con annunci audio 8D in grado di mettere gli ascoltatori nella prospettiva del giocatore per farli sentire completamente immersi nel gioco. Sfruttando la tecnologia 8D di Spotify, un metodo che crea la sensazione di un audio surround, Electronic Arts Inc. sarà in grado di far sentire i fan più vicini al gioco e all'azione. Electronic Arts Inc. condurrà questa campagna immersiva in diversi mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Giappone, Brasile, Messico e Cile.

Inoltre, Electronic Arts Inc. ha appena pubblicato la colonna sonora ufficiale di EA Sports FC 24, che include più di 100 artisti di tutto il mondo. Una selezione eterogenea, che include una serie di artisti di successo globali: dai Major Lazer a The Blessed Madonna passando per i Rolling Stones, che entrano a far parte della colonna sonora con un nuovo singolo. Tra le altre superstar figurano Jack Harlow e la vincitrice del Latin Grammy Award Karol G. La playlist include inoltre artisti emergenti come il cantautore Sid Sriram, il duo alt-rock Whenyoung, il rapper KayCyy, brani inediti del produttore Barry Can't Swim ft. Surya Sen, Baby Mala e molti altri.

"L’obiettivo principale di EA Sports è quello di intrattenere ed emozionare il pubblico, quindi utilizzare la potenza dell'audio digitale in modo da ispirare il lancio del gioco più importante dell'anno è stata una scelta naturale", ha dichiarato Brian Berner, Global Head of Advertising Sales di Spotify. “Con i nostri pluripremiati progetti audio 8D, Electronic Arts è ora in grado di entrare in contatto con i suoi ascoltatori impegnati a un livello più profondo, facendoli sentire completamente immersi nel gioco. Mentre un numero sempre maggiore di brand sfrutta l'audio in modi nuovi e creativi per relazionarsi con il proprio pubblico, Spotify continua a essere il luogo di riferimento per gli ascoltatori di tutto il mondo”.