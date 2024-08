EA Sports FC 25 dedicato a Ultimate Team il quarto Deep Dive - Il video

Il mondo del calcio virtuale si evolve ancora grazie a EA SPORTS FC 25, che introduce nuove entusiasmanti funzionalità per l'Ultimate Team, così come evidenziato nell'ultimo video presentato da Electronic Arts.

Una delle principali novità è l'integrazione di FC IQ, che arricchisce l'esperienza di Ultimate Team in diversi modi chiave. Gli oggetti Manager rifletteranno le preferenze tattiche reali del manager, influenzando in modo autentico il modo in cui la squadra scende e gioca in campo. I ruoli dei giocatori sono parte integrante di ogni oggetto giocatore e sono disponibili sin dall'inizio della stagione di Ultimate Team.

Ecco il nuovo deep dive

Anche l'esperienza di partita in Ultimate Team è stata completamente rinnovata grazie a stadi progettati ex novo e sequenze di trasmissione dal vivo più coinvolgenti. EA Sports FC 25 sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2024.