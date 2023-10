EA Sports FC Mobile supera i 10 milioni di download, tutti i bonus nel gioco

Electronic Arts ha condiviso dettagli sul coinvolgimento dei fan nell'ecosistema EA Sports FC dopo l'uscita del gioco: sono oltre 11,3 milioni i giocatori in tutto il mondo che, anche attraverso EA Play, nella prima settimana di EA Sports FC 24 sono scesi in campo. EA Sports FC Mobile ha battuto i record del franchise raggiungendo ben 2,2 milioni di persone che hanno installato l'applicazione nel primo giorno. Nei dieci giorni successivi al lancio, un totale di oltre 11,2 milioni di nuovi utenti hanno scaricato il gioco mobile. "Siamo entusiasti che così tanti fan si siano addentrati nel Gioco Più Bello del Mondo sia con EA Sports FC 24 sia con FC Mobile in così pochi giorni dal lancio", ha dichiarato Cam Weber, President of EA Sports. "Oltre a dare il bentornato a milioni di giocatori di vecchia data, i nuovi giocatori di FC 24 sono aumentati di quasi il 20% rispetto all'anno scorso, dimostrando l'entusiasmo degli appassionati di calcio di tutto il mondo per unirsi al Club. Stiamo costruendo la più grande community calcistica del mondo attraverso EA Sports FC, e siamo solo all'inizio". I fan che giocano a EA Sports FC 24 hanno ancora l'opportunità di diventare FC Founder. Giocando entro il 1° novembre 2023, si potranno sbloccare vantaggi esclusivi, tra cui oggetti in-game, obiettivi e compiti in Ultimate Team, compresa l'esperienza Founder Evolution. Gli utenti che accederanno a EA Sports FC Mobile prima del 30 novembre 2023 avranno anche l'opportunità di aggiudicarsi un oggetto giocatore ambassador del Founders Pack:

Vinícius Júnior, Real Madrid CF

Erling Haaland, Manchester City F.C.

Virgil van Dijk, Liverpool F.C.

Son Heung-min, Tottenham Hotspur F.C.

Jude Bellingham, Real Madrid CF

Diogo Jota, Liverpool FC

Jack Grealish, Manchester City F.C.

Federico Chiesa, Juventus

Enzo Fernández, Chelsea F.C.

Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund