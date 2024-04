EA Sports presenta le novità di F1 24 per PC e console

Electronic Arts ha svelato le caratteristiche di EA Sports F1 24, l'ultimo capitolo del videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship. Il gioco è previsto in uscita il 31 maggio, anticipando i tempi rispetto alle edizioni precedenti, e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC su EA App, Epic Games Store e Steam. Il gioco introduce il nuovo EA Sports Dynamic Handling, progettato per offrire un controllo più preciso e un'esperienza di guida più realistica, avvicinando i giocatori all'azione effettiva delle corse. Lavorando in stretta collaborazione con il campione del mondo in carica e star della copertina della Champions Edition, Max Verstappen, questo sistema è stato raffinato per simulare la realtà attraverso il controller.

EA Sports sostiene di aver rivoluzionato il modello di guida introducendo un sistema di pneumatici aggiornato, miglioramenti alla simulazione aerodinamica e nuove opzioni di configurazione del motore e dell'auto. Queste innovazioni permettono ai giocatori di ricevere feedback immediati e di massimizzare le prestazioni in pista, con variabili come la curva, la resistenza al rotolamento, la pressione dei freni e le condizioni atmosferiche che influenzano la guida. Gli aggiornamenti a circuiti famosi come Silverstone, il Circuit de Spa-Francorchamps, il Lusail International Circuit e il Jeddah Corniche Circuit assicurano che i tracciati nel gioco corrispondano fedelmente a quelli reali.

La modalità Carriera, molto apprezzata dai fan, offre ora la possibilità di competere come uno dei 20 piloti della stagione 2024 di F1 o di creare una propria leggenda. Il gioco introduce nuove dinamiche come la costruzione della reputazione, aggiornamenti influenzati dalla performance e obiettivi di carriera a lungo termine, oltre alla possibilità di competere in coppia o come rivali in una carriera a due giocatori. F1 World, il cuore del multiplayer e delle prove a tempo, ritorna con nuove funzionalità, come ad esempio la Fanzone, nella quale i giocatori si schierano con la loro squadra e il loro pilota preferito nel corso di una stagione Podium Pass e si uniscono a un campionato di gioco a tempo limitato che prevede obiettivi di collaborazione mentre competono contro le squadre rivali.