EA Sports UFC 5 disponibile dal 27 ottobre

Electronic Arts e UFC, la più importante organizzazione di arti marziali miste (MMA) del mondo, hanno annunciato EA Sports UFC 5, in uscita il 27 ottobre 2023 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sviluppato per la prima volta con il motore di gioco Frostbite e dotato di Real Impact System, UFC 5 mira a reinventare la serie. "UFC 5 è l'esperienza di MMA più realistica che i fan possano ottenere al di fuori dell'Ottagono", ha dichiarato l’UFC President Dana White. "Questo gioco è incredibile e rappresenta davvero un'esperienza UFC di nuova generazione". Il debutto del Frostbite Engine nel franchise migliora il realismo dell’MMA UFC con un rendering a 60 fotogrammi al secondo. Il campione dei pesi medi UFC Israel Adesanya sarà il protagonista della copertina della Deluxe Edition UFC 5, mentre il campione dei pesi piuma UFC Alexander Volkanovski e l'ex campionessa dei pesi mosca UFC Valentina Shevchenko saranno presenti sulla box art della Standard Edition.

“UFC 5 offre un'esperienza di combattimento estremamente realistica, sfruttando la potenza del motore Frostbite", ha dichiarato Nate McDonald,Leaqd producer di EA Sports UFC 5. "Dal nostro Real Impact System, che aiuta a massimizzare la potenza del salto generazionale dell'hardware, all'illuminazione migliorata, ai personaggi dettagliati, ai capelli strand-based fino al sistema di animazione dei volti, ogni aspetto è stato migliorato. La nostra collaborazione con UFC offre un'esperienza interattiva di MMA autentica e senza precedenti". Oltre al Real Impact System, alla grafica avanzata e al gameplay arricchito dal Frostbite Engine, UFC 5 include anche: replay K.O. cinematografici, controlli medici e interruzioni, nuovi colpi e reazioni ai colpi. Il lancio di UFC 5 include un servizio live rinnovato con funzioni come la Fight Week e i Fight Picks legati a eventi UFC reali. Gli Alter Ego sono versioni completamente nuove dei pugili più importanti, che riprendono i momenti salienti della loro carriera e forniscono look alternativi e abilità associate. I membri di EA Play riceveranno un accesso anticipato al gioco con una prova di 10 ore a partire dal 24 ottobre.