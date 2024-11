EcoFlow River 3: la recensione

Il mercato italiano delle stazioni di energia portatile è in piena evoluzione, e EcoFlow River3 rappresenta una delle opzioni più interessanti per chi cerca affidabilità, prestazioni elevate e innovazione tecnologica. Lanciato come il modello entry-level per chi si avvicina al mondo delle power station, il RIVER 3 combina un design compatto con caratteristiche avanzate. Questo dispositivo, progettato per essere una soluzione versatile, è perfetto per un pubblico variegato, dai campeggiatori agli utenti domestici. Con dimensioni ridotte, circa 25x21x11 cm, ideali per piccoli camper, roulotte o spazi limitati, simili a un proiettore e un peso contenuto di circa 3,5 kg, il nuovo dispositivo Ecoflow ha un design essenziale ma elegante ed è facilmente trasportabile, risultando così ideale per chi necessita di una fonte di energia flessibile in situazioni diverse.

La tecnologia GaN (nitruro di gallio) utilizzata nella sua costruzione garantisce una gestione termica superiore e un’efficienza generale ottima durante i test effettuati, rendendo il RIVER 3 un prodotto innovativo e all’avanguardia. Le specifiche tecniche sono di alto livello: la versione base che abbiamo avuto modo di provare offre una capacità di 245Wh con un’uscita massima di 300W, espandibile a 600W grazie alla tecnologia X-Boost. Questa capacità rende il prodotto Ecoflow utilizzzabile e spendibile in numerosi scenari superando le aspettative di una power station portatile. Infatti dal campeggio, alla ricarica di prodotti a batteria come smartphone, utensili per il giardino etc, per finire ad eventuali black out energetici il supporto del River 3 è puntuale e utilissimo.

Il River 3 offre una durata estesa rispetto alla media del settore per dispositivi sotto i 100W. Ad esempio, può alimentare una luce LED da 9W per 17 ore o un router Wi-Fi da 3W per oltre 30 ore .

Tuttavia no degli aspetti più sorprendenti è la velocità di ricarica. Grazie alla tecnologia X-Stream, il dispositivo può passare dallo 0 al 100% in appena un’ora tramite rete elettrica, senza compromettere la durata della batteria.

Con pannelli solari da 110W o 220W, la ricarica avviene in tempi competitivi, rendendolo perfetto per situazioni off-grid, con la possibilità di essere ricaricato anche attraverso i dispositivi di ricarica della propria automobile.

Altro aspetto non trascurabile è la bassa rumorosità operativa, questa è mantenuta sotto i 30dB, un valore che, seppur percettibile in ambienti molto silenziosi, risulta essere più che diffusa e nella norma per dispositivi di questo tipo.

Il River 3 di Ecoflow, dimostra di essere più che utile anche in situazioni inaspettate e domestiche. Infatti in caso di blackout il dispositivo Ecoflow risulta essere fondamentale per l'illuminazione essenziale degli ambienti, del router Wi-Fi e di altri piccoli elettrodomestici, naturalmente in funzione della specifica esigenza. A piena ricarica infatti Il River 3 può facilmente alimentare una luce LED da 9W per 17 ore o un router Wi-Fi da 3W per oltre 30 ore e un laptop a regime per circa 8 ore.

EcoFlow RIVER 3 si distingue come una delle migliori soluzioni entry-level nel panorama delle stazioni di energia portatile. L’innovazione tecnologica, combinata con un design funzionale, lo rende un’opzione eccellente per utenti alle prime armi o esperti. Per esigenze energetiche superiori, potrebbe essere necessario optare per le versioni Plus o Max, che offrono capacità espandibili e performance più elevate. EcoFlow RIVER 3 combina innovazione tecnologica, praticità e un rapporto qualità-prezzo competitivo ed è disponibile al prezzo di 249 euro direttamente sul sito di Ecoflow, o in alternativa su Amazon.

Dal 14 novembre al 14 dicembre, chi acquista RIVER 3 o i bundle RIVER 3 sul sito ufficiale di EcoFlow o su Amazon riceverà in omaggio una lampada da campeggio e una borsa della serie RIVER. L'offerta è valida fino a esaurimento scorte, secondo il principio "chi prima arriva, meglio alloggia".