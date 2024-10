Edens Zero: l'universo di Hiro Mashima su console e PC nel 2025

Konami Digital Entertainment ha annunciato lo sviluppo di un action RPG basato sul popolare manga Edens Zero di Hiro Mashima, autore di successi come Fairy Tail e Rave Master. Il titolo, previsto per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam/Windows) nel corso del 2025, ci permetterà di vestire i panni di Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e di altri amatissimi personaggi dell'opera originale. Il gioco ripercorrerà i momenti salienti della storia, dall'incontro di Shiki con Rebecca e Happy sul pianeta Granbell, all'abbandono del parco a tema e all'inizio del loro viaggio intergalattico a bordo dell'Edens Zero, l'astronave ereditata dal Re Demone Ziggy.

Non mancheranno scontri contro potenti nemici, nuove amicizie e l'esplorazione di un universo ricco di meraviglie e pericoli. Grazie all'Ether Gear, potremo sfruttare a pieno le abilità uniche dei protagonisti, scatenando devastanti attacchi. Con Edens Zero Konami promette di trasportare i giocatori nel cuore dell'universo creato da Hiro Mashima, offrendo un'esperienza fedele all'opera originale e al tempo stesso ricca di sorprese. Konami ha promesso di svelare presto maggiori informazioni sulla finestra di lancio e sui pre-order digitali.