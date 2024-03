Il Premio Innovazione e il Premio Startup a Enada Primavera 2024 hanno decretato, dopo una selezione del Comitato di Valutazione, i progetti più innovativi presenti in fiera. La categorie spaziavano dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dagli smart payment alla realtà virtuale, dall’innovation design ai system integrator fino agli e-sports e coding.

Attraverso l’area StartUp e il Distretto Innovazione, realizzato in collaborazione e con la main partnership dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Italian Exhibition Group SpA ha consolidato il proprio ruolo di incubatore con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e favorire il dialogo tra il mondo delle imprese e le giovani realtà imprenditoriali che offrono tecnologie, servizi e soluzioni nel settore del gaming.

I vincitori del Premio Innovazione dedicato alle aziende espositrici sono stati: ALTENAR “per aver ideato una soluzione, all in one, finalizzata a velocizzare il lavoro dei tecnici e ad individuare, cosa non sempre facile, errori e truffe”; ALBERICI “per aver studiato e realizzato un’ottima soluzione mobile per incrementare le opportunità di vincita dei giocatori fornendo anche dati statistici.”

A consegnare i premi, presenti sia Corrado Peraboni - AD di Italian Exhibition Group, Gabriele Ferrieri Presidente ANGI e William Nonnis Esperto di blockchain e consulente PNRR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (membro anche della giuria).

Le finaliste del Premio Startup dedicato alle imprese innovative del distretto innovazione, sono state: ”Board GAME Social Club, Bitcoin People, CGM Vers, Kiquix, NOVO Esports. Il vincitore è stato Board GAME Social Club “per aver creato una piattaforma digitale partendo da un reale target di persone che condivide una passione per il gioco da tavolo, con l’idea di far evolvere il target in una vera e propria community a cui dare l’opportunità ulteriore di ampliare la propria rete in un’ottica di crescita personale.” A consegnare il premio Gabriele Ferrieri Presidente ANGI. Moderazione e conduzione dei lavori affidata a Ylenia Totino, Direttrice Nazionale Luxury&Lifestyle ANGI.

“Il mondo del gaming sta vivendo un momento di importante sviluppo e numerosi sono i progetti legati al mondo delle startup e non solo che guardano con entusiasmo a questo settore e alle sue applicazioni, legate allo sviluppo tecnologico e digitale. E tante di queste eccellenze sono state ospitate proprio all’interno del distretto innovazione e area startup promosso da Enada e Italian Exhibition Group e come Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo lieti di essere main partner di questo straordinario progetto di successo”, ha affermato Gabriele Ferrieri, presidente ANGI.