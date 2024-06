Epic Mickey Refurbished esce su PC e console il 24 settembre

Disney Epic Mickey: Rebrushed, remake di un celebre videogioco con protagonista Topolino uscito su console nel 2010, sarà disponibile il 24 settembre su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, al prezzo di 60 euro. L'annuncio è stato ufficializzato dal publisher THQ Nordic e degli sviluppatori di Purple Lamp Studios. È possibile effettuare un pre-ordine digitale che non solo garantisce l'accesso anticipato al gioco, a partire dal 23 settembre, ma include anche un esclusivo "Costume Pack", con abiti ispirati a classici senza tempo come "Steamboat Willie", "Brave Little Tailor", e un originale costume da calcio. "Disney Epic Mickey: Rebrushed" promette di essere un'avventura che mescola nostalgia e innovazione. I giocatori avranno l'opportunità di esplorare mondi ricreati con una grafica moderna, mantenendo intatto lo spirito e il fascino del classico.