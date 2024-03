Faceless Lady, su Meta Quest un horror in VR dal regista di The Hostel

Eli Roth, il rinomato regista noto per il suo lavoro nel genere horror e autore di The Hostel, ha lanciato la sua ultima avventura: una serie in realtà virtuale in sei episodi intitolata "Faceless Lady". Presentata in anteprima mondiale sulle piattaforme di Meta, debutterà il 4 aprile in Horizon Worlds di Meta, una piattaforma di realtà virtuale social accessibile con i visori quest. Dopo il lancio dell'episodio pilota, gli appassionati potranno godersi i rimanenti cinque episodi, che verranno rilasciati ogni giovedì. Questo progetto non solo sottolinea l'impegno di Meta nell'esplorare nuove frontiere dell'intrattenimento, ma evidenzia anche la crescente collaborazione tra Roth e Crypt TV nella produzione di serie originali VR per la piattaforma.

"Faceless Lady" rappresenta il terzo progetto di questo genere realizzato dal duo per Meta, seguendo i successi di "Haunted House: Trick-VR-Treat" e "Be Mine" del 2022. Per coloro che non dispongono di un visore Meta Quest, c'è comunque l'opportunità di vedere i primi due episodi di "Faceless Lady" sulla pagina Facebook di Crypt TV. La storia si svolge in Irlanda e si ispira a storie folkloristiche del XVII secolo legate a Lady Margaret Hodnett, che secondo le leggende aleggia nel Castello di Belvelly a Cork, perseguitando i visitatori attraverso gli specchi e le superfici che riflettono. Tre coppie, invitate a trascorrere un weekend in un antico castello irlandese per partecipare a una gara, si troveranno a dover superare le prove ideate da Lady Margaret in persona.