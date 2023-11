FC 24, arriva la libreria gratuita di allenamenti sul campo

EA Sports FC Futures ha annunciato la novità, in collaborazione con la UEFA, in occasione del Grassroots Festival of Football

EA Sports ha inaugurato la sua nuova piattaforma di allenamenti calcistici online per FC 24, in collaborazione con professionisti UEFA. Questa libreria digitale propone esercitazioni iconiche del videogioco EA Sports FC 24. Questi video didattici, accessibili in sei lingue diverse, sono stati pensati per essere integrati nelle sessioni di allenamento tradizionali, fornendo ai calciatori gli strumenti per elevare le loro capacità sul terreno di gioco. Gli allenamenti sono accompagnati da commenti di esperti del settore che forniscono consigli preziosi. Inoltre, EA Sports ha introdotto 12 ambassador per il progetto FC Futures, tra cui figure di spicco come Dejan Kulusevski, Vero Boquete, e Gianfranco Zola. Essi si uniscono ad altre personalità del mondo del calcio con l'intento di promuovere lo sviluppo del gioco a livello comunitario globalmente.

James Salmon, Senior Director del marchio FC presso EA Sports, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando l'importanza di collegare il mondo virtuale del videogioco con la realtà del calcio. L'annuncio ufficiale è stato fatto il 13 ottobre durante l'evento UEFA Grassroots Festival of Football a Stoccolma. L'evento ha visto la partecipazione di giovani talenti del calcio, con l'intento di celebrare e valorizzare la base del calcio e dimostrare come il videogioco possa influenzare positivamente lo sviluppo fisico e mentale dei giocatori. Zvonimir Boban, Direttore Tecnico UEFA, ha elogiato l'iniziativa di EA SPORTS, sottolineando come essa rappresenti un ponte tra il calcio virtuale e quello reale, fornendo una piattaforma inclusiva per giocatori e allenatori di tutti i livelli. Tra i momenti salienti del festival, l'ambassador di FC Futures, Dejan Kulusevski, ha condiviso le sue esperienze e consigli con i giovani partecipanti. I giocatori hanno anche ricevuto messaggi motivazionali da altre celebrità del calcio. Questo festival rappresenta solo una delle molte iniziative di FC Futures previste nei prossimi tre anni, ha ribadito EA. Altri progetti includono la creazione di strutture sportive in diverse parti del mondo. Si prevede l'annuncio di ulteriori eventi e iniziative nei prossimi mesi.