FC 24, giocate quasi 2 miliardi di partite dal lancio

Electronic Arts Inc. ha svelato come i fan stanno interagendo con EA Sports FC 24. Nei 24 giorni successivi al rilascio globale, avvenuto il 29 settembre, sono state giocate 1,6 miliardi di partite. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo hanno segnato un totale di 4,1 miliardi di gol, in oltre 200 nazioni. "Quest'anno è particolarmente speciale perché non solo celebriamo il successo del rilascio del gioco di quest'anno, ma anche l’inizio della nuova era di EA Sports FC. EA Sports FC 24 è solo l'inizio del nostro viaggio nella costruzione del futuro del calcio a misura di tifoso", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM di EA Sports FC. "Non vediamo l'ora di continuare a costruire il più grande club calcistico del mondo, per coinvolgere, intrattenere e rappresentare i fan di tutto il mondo".

In Ultimate Team Francia, Inghilterra, Spagna, Brasile e Germania sono state le nazioni più rappresentate tra le Squadre Ultimate Team, con Premier League, LALIGA EA Sports, Bundesliga, Serie A Made In Italy e Ligue 1 Uber Eats a fare da apripista come campionati più rappresentati. Nella modalità Carriera, EA Sports FC 24 ha visto Kylian Mbappé diventare il giocatore più richiesto nel mercato dei trasferimenti, seguito da Jesús Corona, Alphonso Davies, Jude Bellingham e Alejandro Garnacho a completare la classifica. L'FC Barcelona è stata la squadra di calcio femminile più selezionata all'interno di FC 24 insieme a Chelsea, Arsenal e Olympique Lyonnais, mentre le squadre maschili più selezionate sono state Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Manchester United e Liverpool. I giocatori hanno costruito le loro squadre da sogno con l'arrivo del calcio femminile in Ultimate Team, e oltre 739 milioni di oggetti giocatrici femminili sono stati schierati negli XI iniziali di Ultimate Team durante le partite online. I capocannonieri maschili sono Darwin Núñez, Ansu Fati, Erling Haaland, Timo Werner, Randal Kolo Muani. La top 5 delle marcatrici femminili include Sam Kerr, Kadidiatou Diani, Alex Morgan, Trinity Rodman e Alexia Putellas. Per l’Italia, le squadre più utilizzate finora in FC 24 sono Juventus, Milan, Inter, Real Madrid e Napoli, mentre le prime cinque squadre femminili sono FC Barcellona, Chelsea, Juventus, Olympique Lyonnais e United States Women.