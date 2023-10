Federico Moccia realizza un cortometraggio girato con lo smartphone

Federico Moccia, autore di film rivolti ai giovani come Tre metri sopra il cielo e Scusa ma ti chiamo amore, fino alla recente commedia per la famiglia Mamma qui comando io, ha utilizzato degli smartphone Motorola per realizzare un cortometraggio che rievoca i suoi film più di successo per protagonisti e tematiche. Il device che è stato scelto per questo scopo è Motorola Edge 40 Pro, lo smartphone top di gamma della famiglia Edge disponibile da aprile 2023, accompagnato dall’altro membro della famiglia, Edge 40. Inoltre, è stato usato anche Razr 40 Ultra, il pieghevole top di gamma. Il cortometraggio, intitolato Bro e realizzato in collaborazione con Motorola e prodotto da Orange Pictures e Adler Entertainment, è stato presentato a Milano presso il flagship store del brand, Spazio Lenovo, alla presenza del regista e degli attori principali. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile godersi la visione del corto a Lucca Comics & Games venerdì 3 novembre alle ore 16.00 presso il Cinema Centrale della città, in compagnia degli attori e di Federico Moccia.

Bro coinvolge otto ragazzi e ragazze nel pieno dell’adolescenza, un gruppo di giovani 16/17enni che vive la continua evoluzione di amori, delusioni, entusiasmi, tradimenti lasciando tracce della propria quotidianità nelle chat, nei social e nei video e cerca di trovare un senso a quel magma di emozioni e avvenimenti veloci tipici dell’adolescenza. Tutte le esperienze dei protagonisti passano infatti dallo smartphone che viene vissuto in modo simbiotico e quotidiano, un’appendice fondamentale del proprio corpo. A far parte del cast, ci sono sia volti noti come l’attrice e influencer Jenny De Nucci, lanciata dal reality Il Collegio e protagonista dell’ultima serie della fiction Rai Un passo dal Cielo, ed Eleonora Gaggero, che ha realizzato alcune serie TV per Disney. Ma appaiono anche alcuni follower di Motorola, che hanno potuto fare domanda per partecipare al casting tramite i canali social del brand. “Il telefonino è ormai diventato una vera e propria propaggine, un'emanazione, una falange dei ragazzi di oggi.” afferma Federico Moccia. “Abbiamo trovato in Motorola il partner ideale, allineato al nostro obiettivo di far emergere le nuove generazioni, le loro incredibili potenzialità, ma anche le loro fragilità. Il telefonino è la loro espressione, la loro memoria, i loro occhi e il loro cuore e abbiamo voluto rappresentarlo non solo attraverso la narrazione del corto, ma anche con gli strumenti di realizzazione. Grazie a Motorola abbiamo potuto avvicinarci davvero al vissuto di un adolescente, che filtra tutte le sue esperienze quotidiane attraverso lo smartphone”.