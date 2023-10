Festival del Metaverso a Torino, al via la seconda edizione

Torna a Torino la seconda edizione del Festival del Metaverso promosso dall’ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L'appuntamento è per il 10 ottobre a partire dalle ore 8,30 all’interno della prestigiosa location della Nuvola Lavazza. Sono tante le realtà che hanno voluto sostenere questa nuova edizione del Festival del Metaverso, come il Comune di Torino, gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, l’AGID - Agenzia per l’Italia Digitale, l’Agenzia ENEA, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Italiano di Tecnologia, la Regione Piemonte e la partecipazione della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’appuntamento vede inoltre la main partnership di Ferrovie dello Stato, CSI Piemonte e Meta. Quest'ultima, insieme a Rai Cinema e ad altri importanti player del settore permetteranno di sperimentare la virtual reality grazie alla realizzazione di set immersivi che sarà possibile provare gratuitamente nel corso del Festival.

Tra le tante testimonianze che interverranno , si segnalano in particolare: Laura Bononcini, Responsabile dei rapporti istituzionali e degli affari regolamentari di Meta per il Sud Europa; Guido Scorza Componente Collegio Garante per la protezione dei dati personali; Manila Di Giovanni che a soli 22 anni ha fondato una startup e creato il primo Metaverso al mondo di uno Stato, il Principato di Monaco, ha vinto il Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2023, il premio Donna dell'anno; Paolo Carito Direttore Generale di Euro Roma 2024 ed Esperto in entertainment, media, economia, strategie, innovazione e organizzazione dei processi sportivi; Marco Ramilli esperto internazionale di sicurezza Informatica, imprenditore, scrittore e white-hat hacker che da dottorando ha lavorato per il Governo degli Stati Uniti; Carlo Rodomonti Responsabile Marketing Strategico e Digital Rai Cinema; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPE; Chiara Foglietta, Assessore Comune di Torino; Matteo Marnati , Assessore Innovazione e Ricerca Regione Piemonte; Letizia Maria Ferraris, Presidente CSI Piemonte; Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte. Infine, a evidenziare i dati e lo stato della transizione digitale in Italia sul tema VR e AI, l’osservatorio ANGI Ricerche che, in collaborazione con Lab21.01, presenterà tutti i numeri dell’indagine esclusiva nel corso della kermesse. Info e accrediti sul sito ufficiale della manifestazione.