FIFAe Club World Cup, come seguire l'evento Esports del momento

Il 9 luglio si terrà la finale del FIFAe Club World Cup, organizzato da FIFA e EA Sports. Vedrà scontrarsi 24 club divisi in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, a partire dal 7 luglio. Ogni team vincitore riceve tre punti, le partite in pareggio fanno guadagnare un punto, zero quando si perde. I quattro club vincitori verranno spostati alla fase Knockout, l'8 e il 9 luglio. In questa fase a eliminazione diretta verrà eletto il club vincitore della coppa, nella finale che si giocherà in Arabia Saudita. Il montepremi è di un milione di dollari, così divisi: 300 mila dollari al vincitore, 150 mila al secondo, 75 mila ciascuno al terzo e al quarto classificato, con premi a scalare fino a 10 mila dollari agli ultimi classificati. Per l'Italia partecipano le squadre Napoli Sports ed Exeed. Entrambi i team hanno superato la fase di apertura e passano ai Knockout. Tutte le partite del torneo possono essere viste e riviste sul canale YouTube ufficiale.