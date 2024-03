Final Fantasy XVI, la nuova espansione The Rising Tide

Square Enix ha recentemente annunciato l'imminente lancio di "The Rising Tide", l'ultima espansione a pagamento per Final Fantasy XVI, rivelando un trailer e fissando la data di uscita per il 18 aprile. Gli appassionati potranno acquistare l'aggiornamento per il gioco PS5 sia individualmente sia tramite il Final Fantasy XVI PlayStation Store Expansion Pass, proposto a 24.99 euro. Tra le novità più attese, l'espansione introduce l'eikon Leviathan, una modalità di gioco inedita, nuove armi e abilità.

L'espansione "The Rising Tide" introduce anche Kairos Gate, una nuova modalità di battaglia su 20 livelli di crescente difficoltà che promette di offrire "nuovi materiali e armi", con punteggi che saranno caricati su una classifica globale. Per accedere a questa modalità, i giocatori dovranno completare sia "The Rising Tide" che il gioco principale.

Square Enix ha inoltre previsto il ritorno di una "versione rielaborata" della spada Curtana, famosa nei precedenti giochi della serie Final Fantasy, oltre a due nuove melodie per i rifugi, "Torn from the Heavens" e "Through the Maelstrom". E non è tutto: verrà introdotta una nuova ambientazione, Aire of Hours, situata tra le rovine di un'antica civiltà, che nasconderà "nuove minacce, inclusi i tonberries di Final Fantasy XVI".

Infine, l'aggiornamento del 18 aprile porterà anche miglioramenti alla qualità della vita nel gioco, tra cui la funzione "Quick Complete" per tornare immediatamente da un committente di quest, aggiornamenti delle icone per le quest dei personaggi importanti, una nuova funzione "Skill Set" che permetterà ai giocatori di salvare fino a cinque set unici di Abilità, regolazioni delle Abilità e degli Accessori per un utilizzo più semplice e altri aggiornamenti minori.