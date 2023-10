Flashback 2, nuovo trailer da un grande ritorno gaming

Il publisher Microids, lo studio Microids Lyon/Paris e Paul Cuisset hanno svelato il nuovo story trailer di Flashback 2, l'avventura che segna il ritorno del franchise Flashback. In un futuro distopico, il protagonista del gioco, Conrad B. Hart, deve affrontare i temibili Morph che mirano a schiavizzare tutta la vita del sistema solare. Per impedire che portino a termine il loro piano, i giocatori dovranno mettere in campo tutte le loro abilità in un frenetico sparatutto platform, che offre una fluidità e una precisione impressionanti, che cercheranno di replicare il feeling del titolo originale, uscito nel 1992, che diventò paradigma di fluidità grafica e frenesia sparatutto. Flashback 2 uscirà il 16 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e in versione digitale su PC. Le versioni retail per PlayStation 4 e Nintendo Switch saranno disponibili il 30 Novembre.