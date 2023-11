Formula 1, la Scuderia AlphaTauri al GP di Las Vegas con bolidi firmati Gundam

Bandai Namco Entertainment America ha annunciato una collaborazione con Scuderia AlphaTauri che introdurrà elementi del franchise Gundam nel prossimo Las Vegas Grand Prix di Formula 1. Questo evento si svolgerà dal 16 al 18 novembre e vedrà la presenza di decalcomanie ispirate a Gundam sulle auto e i caschi dei piloti della squadra Scuderia AlphaTauri. La partnership, però, va oltre la tradizionale sponsorizzazione in Formula 1. Le iniziative includeranno statue di due metri di Gundam, decalcomanie speciali e un video promozionale con il pilota Yuki Tsunoda in una tuta da gara ispirata al design del celebre robot. Inoltre, sarà esposto un modello Perfect Grade Unleashed di RX-78-2 Gundam decorato con i colori e le decalcomanie della Scuderia AlphaTauri, realizzato esclusivamente per questa occasione. Durante il fine settimana di gara, i fan potranno visitare due negozi pop-up Gundam Base che offriranno prodotti a tema, e tutti i materiali promozionali di Gundam, compresi i design legati a RX-78-2 e l'arte ispirata a Yuki Tsunoda, sono stati creati per l'evento.